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Yaşam

Özgecan Aslan'ın babasından Nihat Doğan'a: Şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu!

Nihat Doğan, Mehmet Aslan ile çekilen fotoğrafını 'mini etek' tweetini hatırlatarak, kendisine tepki gösterenleri hedef alan bir notla paylaşmıştı

03 Nisan 2018 04:07

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan, kendisi ile çekilen fotoğrafı, “Kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan 'Zulüm 1453 te başladı' diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın…” notuyla paylaşan Nihat Doğan’a sert ifadelerle tepki gösterdi.

Mehmet Aslan, konuya ilişkin "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülmesinin ardından sosyal medyadan paylaştığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaştı. 

Nihat Doğan Instagram’dan fotoğrafa şu notu yazdı:

“Karşımda oturan, ‘Bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin’ minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan ‘Zulüm 1453 te başladı’ diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın...Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım... Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla :) Dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya..... #ÖzgecanAslan”

Baba Aslan’dan tepki

Buluşmadan bir gün sonra ise Mehmet Aslan Facebook hesabından bir mesaj paylaştı.

Nihat Doğan'ı çok sert sözlerle eleştiren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." mesajını paylaştı.

 

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