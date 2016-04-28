Özgecan Aslan Parkı’ndan kaldırılan balerin heykelleri Uğur Mumcu Parkı’na yerleştirildi

Fethiye'de Özgecan Aslan Parkı'na '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki açılıştan önce dikilip, birkaç saat sonra kaldırılan balerin heykelleri, aynı şehirde bulunan Uğur Mumcu Parkı'na dikildi. Balerin heykellerinin kaldırılması sosyal medyada ‘müstehcenlik’ iddialarını gündeme getirmişti. Fethiye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “balerin heykellerinin Özgecan anıtından 3 kat büyük olması ve anıtın önüne geçmesi dolayısıyla kaldırıldığı” söylenmişti. 8 Mart’tan beri bekletilen balerin heykelleri böylelikle Uğur Mumcu Parkı’na yerleştirilmiş oldu.

Milliyet’te yer alan habere göre, açılıştan sonra Başkan Behçet Saatcı, heykellerin Özgecan Anıtı’nı gölgelediği gerekçesiyle kaldırıldığını açıklayarak, balerin heykellerin Fethiye’de başka bir noktada kullanılacağını söylemişti.

Türkiye gündemine konu olan balerin heykeller Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fethiye merkezinde yer alan Uğur Mumcu Parkı’na yerleştirildi. Beşkaza Meydanı ve Fethiye Şehitler Abidesi arasında yer alan noktaya konulan heykellerin yanında açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, kendilerine sosyal medya üzerinden hakaret edenlere seslenerek, “Özgecan Anıtı açılışı sırasında arkadaşlarımız bizlere bir sürpriz düşüncesiyle, proje dışında olan ve birkaç tanesi yerleştirilen, Özgecan anıtının 3-4 katı boyutunda olması dolayısıyla tarafımızca kaldırılıp, o gün için bir kenara koyulan balerinlerle ilgili bize her türlü hakareti eden, ne sapıklığımızı ne mahlukluğumuzu bırakmayan sosyal medya kahramanlarına seslenmek istiyorum. Özellikle balerin kıyafeti giyerek açılışımıza gelmeyi düşünen çok Saygıdeğer hanımefendilere söylüyorum. Balerinlerimiz Beşkaza Meydanı’nda, havuzlarımızın üzerinde parkımızı gayet güzel bir şekilde süslüyor. Ne kadar sosyal medyada yazan, çizen, atan, tutan arkadaşımız varsa buraya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Behçet Saatcı “balerinlerin şimdiki parka daha çok yakıştığını” söyleyerek, “balerin kıyafetiyle Özgecan Anıtı açılışına gelmeyi düşünenleri, burada heykellerin açılışını yapmaya” davet etti.