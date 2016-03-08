Özgecan Aslan Parkı'ndaki balerin heykelleri kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Özgecan Aslan Parkı'ndaki 4 balerin heykeli kaldırıldı. Heykellerin müstehcen bulunduğu yönünde iddialar gündeme gelirken, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı heykellerin Özgecan Anıtı'nı gölgede bıraktığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde geçen yıl 11 Şubat'ta eve gitmek için bindiği dolmuşun şoförü tarafından vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın adı, Fethiye Belediyesi tarafından 2'nci Etap Sahil Bandı'nda yapımı devam eden parka verildi. Kadına şiddetin sembollerle anlatıldığı, başının üzerinden anka kuşu havalanan kadın figürünün yer aldığı 5 metre boyunda Özgecan Aslan Anıtı'nın da bulunduğu parka, dün saat 15.00 sıralarında polyesterden yapılma 4 balerin heykeli belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Birçok kişinin balerin heykelleriyle fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlaması üzerine heykeller birkaç saat sonra vinçle kaldırıldı. Heykellerin müstehcen olduğu için kaldırıldığı iddiaları ortaya atılırken, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, dün öğle saatlerinde parka yerleştirildikten sonra akşam saatlerinde vinçle kaldırılan balerin heykelleri ile ilgili konuştu.

Balerin heykellerinin müstehcen olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddialarını yalanlayan Başkan Saatcı, sosyal medyada yazılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Balerin heykellerinin Özgecan Aslan Anıtı'nı gölgelediği için kaldırıldığını vurgulayan Başkan Saatcı, "Balerinler Özgecan Anıtı'nın 3- 4 katı büyüklüğünde devasa şeyler oldu. 4 köşeye de konunca anıtın özelliği ortadan kalktı. Olay tamamıyla bu" dedi.

Arkasındaki anıtı gösteren Başkan Saatcı, "Ona 'müstehcen' diyen sapık ruh, Özgecan Anıtı'na bakınca da 'müstehcen' der o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan kendini nasıl görüyorsa karşısındakini de öyle görür. Bu tamamıyla Özgecan Anıtı'nın ön plana çıkması için verilmiş bir karardır. Bu anıta bir emek verildi. Anıtın balerinlerle gölgede kalmasına müsaade etmedik hepsi bu. Balerinler Fethiye'de başka bir parkta kullanılacak" diye konuştu.