Özgecan Aslan için anıt heykel: Yapılan şiddet unutulmasın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ucube" olarak nitelediği ve isteği üzerine yıkılan İnsanlık Anıtı'nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan için anıt heykel yaptı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, heykeltıraş Mehmet Aksoy'un ÖZgecan Aslan için yaptığı anıt heykel iki parçadan oluşurken, heykelde ortada saçları uçuşan bir Özgecan figürü ve iki yanında da kanatlar var. Kanatların birinde tırnak izlerinin diğerinde boşluk olmasını ise Aksoy şu şekilde açıklıyor: “Özgecan sonsuzluğa uçtu gibi geliyor bana. Melek kanadındaki boşluk, gökyüzüne doğru açılan bir boşluk, sonsuzluğa açılan bir pencere gibi…”

Mehmet Aksoy'un "Yapılan şiddet unutulmasın" diyerek heykelde kullandığı tırnak izleri, Özgecan’ın katilinin yüzünde bıraktığı tırnak izlerine dayanıyor.

Yaptığı heykeli Özgecan'ın mezarına götürülecek olan Aksoy, heykelin aynısını bronz haliyle de yapıp bunu da Mersin'de Özgecan Meydanı'na koymak istediğini belirtti.