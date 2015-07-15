Özgecan davasında 2. sanığa da 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesiyle ilgili görülen üç sanıklı davada, ikinci sanık Fatih Gökçe için ek iddianame hazırlanarak, "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla da yargılanmasına karar verildi.

9 Eylül’de yapılacak ikinci duruşmada sanıklar Suphi Altındöken ve Fatih Gökçe "canavarca hisle adam öldürmek" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla, baba Necmettin Altındöken "canavarca hisle adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak.



Cumhuriyet'in haberine göre, 12 Haziran'daki duruşmada birinci sanık Suphi Altındöken, Özgecan Aslan yaralı haldeyken arkadaşı Fatih Gökçe’nin tecavüz girişiminde bulunduğunu ima etmeşti. Bunun ardından mağdur avukatları ikiliyi çapraz sorguya almış, duruşma sonunda Fatih Gökçe’nin de "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanması talep edilmişti.



Bu gelişmelerin ardından soruşturmayı yürüten savcılık, sanık Fatih Gökçe hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçlamasını içeren yeni bir iddianame hazırladı. Savcılığın ek iddianamesini kabul eden Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Gökçe hakkındaki ek iddianameyi ana dava dosyasıyla birleştirdi.

Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, "Fatih Gökçe hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan ek iddianame hazırlanarak, dava açıldı. Bu davayla Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davamız birleştirildi. Artık Gökçe hakkında da nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanma yapılacak" dedi.



Küçük, diğer sanık Ahmet Suphi Altındöken'in de cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığını hatırlatarak, "Artık ikisi de bu suçtan yargılanacak. Zaten biz daha önce kesinlikle böyle bir suçun işlendiği kanaatindeydik. Bu yalnızca bir şüphe değil. Suphi'nin ifadesi de bu yöndeki delilleri doğrular nitelikte" diye konuştu.

İlk duruşmadaki ifadeler

Sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken, Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmadaki ifadesinde, olayın yaşandığı minibüsten koltuk başlarının sökülmesinin ardından eve girdiğini, çıktığı sırada Fatih Gökçe'nin araçtan kemerini düzelterek indiğini öne sürmüş, "Bunu daha önce söylemedim. Araçtan inerken Fatih kemerini, fermuarını düzeltiyordu. Ne yapıyorsun diye sordum 'bir şey yok' dedi" iddiasında bulunmuştu.

Davanın ikinci duruşması, 9 Eylül'de Tarsus Adliyesi'nde görülecek ve sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ile arkadaşı Fatih Gökçe, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.