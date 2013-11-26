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Özge Ulusoy: Yalnızım ve çok mutluyum

Bir süredir beraber olduğu Hakan Baş’la evlilik hazırlıkları yaptığı iddia edilen Özge Ulusoy, sevgilisinden ayrıldığını söyledi

26 Kasım 2013 10:13

Özge Ulusoy, “Şu an hayatımda kimse yok. Yalnızım ve çok mutluyum. Artık sadece işime konsantre oldum” dedi.

Manken ve oyuncu  Özge Ulusoy, önceki gün Brandium AVM’de güzellik günleri kapsamında standları ziyaret edip, güzellik sırları hakkında tüyolar verdi.

Bir süredir beraber olduğu Hakan Baş’la evlilik hazırlıkları yaptığı iddia edilen Özge Ulusoy, sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Ulusoy, “Şu an hayatımda kimse yok. Hakan’la ilişimiz bitti, yalnızım ve çok mutluyum. Artık sadece işime konsantre oldum” dedi.

 

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