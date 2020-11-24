Özge Ulusoy'dan Victoria Bekcham'a: İşine bak kardeşim!

Victoria Beckham'ın ikonik pozunu veren manken Özge Ulusoy, o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Ulusoy, yaptığı paylaşıma "Victoria, işine bak kardeşim!" notunu düştü.



Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Victoria Beckham'ın ikonik pozunu verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ulusoy, gönderisine, "Victoria, işine bak kardeşim!" şeklinde esprili bir not düştü.



Beckham, geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki kızı Harper Seven'e verdiği pozu, "Isındım ve evden çalışma haftası için hazırım" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.