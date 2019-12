Özge Ulusoy: "Aptallık yaptım, üzgünüm"

T24-

Ferruh Taşdemir'le Çeşme'de yıldırım nikahla evlenen Özge Ulusoy, aynı hızla boşanıyor! Ünlü manken, "Çok büyük bir hata yaptım, benimki aptallıktı, o kadar üzgünüm ki, anlatamam" dedi ve ekledi: Arkadaşlar arasında şakalaşırken küt diye evlendik. Ben de flu hatırlıyorum... Ailemi üzdüm.Özge Ulusoy, yaptığı hatayı, "Sanırım boşluktaydım" sözleriyle özetledi ve hatasının farkına, düğünden sonraki sabah vardığını belirtti: "İki gündür hastanelerdeyim, tansiyonum düştü. Karşı tarafı da üzmek istemiyorum ama hemen boşanacağım! Şu an ailemle beraberim..."İki gündür bütün Çeşme ve bütün magazin basını bu evliliği konuşuyor. Güzel manken Özge Ulusoy ve yapımcı Ferruh Taşdemir, Çeşme'de apar topar evlenince ortalık karıştı tabii... Özge'nin annesi düğünü bastı, kıyametler koptu. Fakat yine de nikah kıyıldı. Ortada besbelli bir terslik vardı. Ben de Özge'yi İstanbul'a gitmek üzereyken havaalanında yakaladım. İşte Özge'den ve yanındaki annesinden olayla ilgili detaylı açıklamalar... Olur böyle çılgınlıklar... Zararın neresinden dönülürse kârdır. Özge, bu işten gereken dersi alacaktır.Özge merhaba, gündeme bomba gibi düşen ani bir evlilik yaptın. Nasılsın? Son durum ne? Çok büyük bir hata yaptık biz. Ben çok büyük bir aptallık yaptım. O kadar üzgünüm ki anlatamam.Dur bir dakika, baştan anlat... Biz Ferruh'la arkadaştık. Yıllardır tanırız birbirimizi. Aramızda bir flört olmadı. Defile için Çeşme'ye gelmiştim. Arkadaşlar arasında şakalaşırken, küt diye evlendik. Ben de flu hatırlıyorum.Ne demek flu hatırlıyorum? Yani çok ani oldu. Şaka derken evlendik...Evlilik ciddi bir durumdur diye bilinir ama... Diyecek bir şey yok, benim hatam. İkimiz de pırıl pırıl insanlarız, bir yanlış oldu işte. Çok üzgünüm. Hayatımda böyle bir hata yapmadım, ailemi de kendimi de çok üzdüm.Özge sana o kararı verdiren şey ne? Böyle ani bir evliliğin ardında birinden intikam alma ya da büyük bir üzüntü, kalp kırıklığı olabilir gibime geliyor... Hayır, böyle intikam alınmaz. Çılgınlık işte. Sanırım boşluktaydım... Kendime yakıştıramadım.Evlilik fikri kimden çıktı? İkimizden de... İnan, anlatırken bile saçma geliyor. Keşke olay bu noktaya kadar gelmeseydi. Kötü bir şey yapmadım, evlendim ama bunun böyle olmaması gerekiyordu.Neden şakadan dönmedin, vazgeçmedin? Dönüşü yok gibi geldi sanırım. Mahçup olmak istemedim, çok saçmaladım.Nikah kıyılırken aklından neler geçiyordu? 'Belki de her şey güzel olur' diye düşündüm.Hata yaptığını ne zaman anladın? Düğünde çok mutluydum, ertesi gün hata yaptığımı anladım. Herkes hata yapıyor işte... İki gündür hastanelerdeyim, tansiyonum düşüyor. Karşı tarafı da üzmek istemiyorum. Bir anda akıllıca gelmişti, şu an pişmanım.Şimdi boşanmaya mı gidiyorsun? Evet havaalanındayım... Hemen boşanacağım. Ağlamaktan bittim.Ferruh ne diyor? O da çok üzgün, "Biraz daha bekleyelim. Hemen boşanmayalım. Tabii sen ne istersen, o olacak. Sen böyle isterken, ben de evli kalmam" diyor.Annenle ne konuştun? Beni hiç bırakmadılar, biz birbirimize bağlı bir aileyiz. Onlar arkamda, şu anda da yanımdalar zaten....