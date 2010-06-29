Özge Özsağman işten çıkarıldı

T24- Haber Türk ekranlarında hafta içi her akşam '1 Gün' adlı program yapan güzel spiker Özge Özsağman'ın önce programı yayından kaldırıldı. İş bununla da kalmadı, bu kez Özge Özsağman'ın işine de son verildi.





Ayakligazete.com'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Haber Türk ekranlarında yayınlanan '1 Gün' adlı programının yayından kaldırıldığı, güzel spiker Özge Özsağman'a ekrana çıkmasına bir kaç dakika kala söylenmiş ve Özsağman bu durum karşısında şok olmuştu. Programın sonlandırımasından sonra, şimdi de Özge Özsağman'ın kanalla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.