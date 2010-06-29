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Yaşam

Özge Özsağman işten çıkarıldı

Hafta içi her akşam '1 Gün' adlı programı sunan spiker Özge Özsağman'ın programı yayından kaldırıldı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Haber Türk ekranlarında hafta içi her akşam '1 Gün' adlı program yapan güzel spiker Özge Özsağman'ın önce programı yayından kaldırıldı. İş bununla da kalmadı, bu kez Özge Özsağman'ın işine de son verildi.


Ayakligazete.com'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Haber Türk ekranlarında yayınlanan '1 Gün' adlı programının yayından kaldırıldığı, güzel spiker Özge Özsağman'a ekrana çıkmasına bir kaç dakika kala söylenmiş ve Özsağman bu durum karşısında şok olmuştu. Programın sonlandırımasından sonra, şimdi de Özge Özsağman'ın kanalla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

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