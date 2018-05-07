Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni bakıcısı tarafından istismara uğradı: Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istedi. İstismarın kamera görüntülerinin ortaya çıktığını belirten oyuncu Özpirinçci, "Bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun" dedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bakıcının bulunması için yardım istedi.

Özpirinçci'nin arkadaşı da konuyla ilgili Twitter'dan detaylı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: