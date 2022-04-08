Özge Özpirinçci: Keşke kızımın adını Üzüm koysaydım

Oyuncu Özge Özpirinçci, kasım ayında kucağına aldığı kızı için "Keşke adını Üzüm koysaydım" dedi.

Geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan’ı kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci, Arnavutköy’de görüntülendi. “Yavuz Turgul’un yeni sinema filmi için setlere geri dönüyor” iddialarını net bir dille yalanlayan oyuncu, “Yeni proje yok. Siz yaptınız ama öyle bir durum yok. Benim için yok ama film çekiliyor tabii ki” şeklinde konuştu.

Yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in ay sonunda dünyaya gelecek oğullarına Kurt Efe ismini vereceği hatırlatılan oyuncu, “Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı” ifadelerini kullandı.