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Magazin

Özge Özpirinçci isyan etti: Motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor

"Arabalarınızı motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın!"

30 Nisan 2022 21:23

Oyuncu Özge Özpirinçci, evinin bulunduğu caddeden geçen araçların korna sesi yüzünden bebeğini uyutmakta zorluk yaşadığını belirterek "Motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor" sözleriyle isyan etti.

Eşi Burak Yamantürk ile kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Özge Özpirinççi, sosyal medya hesabından bir rahatsızlığını dile getirdi.

Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, Instagram hesabından trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etti.

Özpirinçci paylaşımında "Arabalarınızı motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!!!" ifadelerini kullandı.

 

özgeözpirinççi
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