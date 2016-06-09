Özge Özpiriçci set çıkışı hayat kurtardı

Oyuncu Özge Özpirinçci Aşk Yeniden dizisinin set çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sıradaşı bir olay yaşadı. Dizi ekibi nesli tükenmekte olan bir karakulak ile karşılaştı. Hayvanseverliği ve destek verdiği kampanyalarla tanınan Özge Özpirinçci, yaralı hayvanı apar topar veterinere götürdü.

Karakulağın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan 30 yaşındaki oyuncu şu notu düştü:

"İnsanoglu dogaya saygı duymalı ve onu korumalı. Her geçen gün azalan doğal kaynaklar bir süre sonra ne insanlar ne de diger canlılar için yeterli olmayacak. Bireysel olarak yürütebileceginiz bu davranışı lütfen çevrenize yayın! Önce kendinizi sonra doğayı koruyun"

Karakulak Nedir?

Karakulak (Caracal caracal), kedigiller familyasından vahşi bir hayvan türüdür. Kolayca evcilleştirilebilen karakulaklar insanlarla birlikte yaşamaya kolayca adapte olurlar. Türkiye'de ilk kez Ağustos 2002'de Batur Avgan tarafından fotoğraflanan karakulak doğada az bulunduğu ve iyi gizlendiği için vahşi yaşamda görülmesi çok zordur.