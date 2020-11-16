Özge Özder, Bakan Koca'nın maske uyarısını paylaştı: Artık bir geri zekâlıya anlatır gibi anlatılmasından ben utanıyorum!

Sadakatsiz dizisinde rol alan Özge Özder, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin" uyarısını Instagram hesabından paylaşarak maske takmayanları eleştirdi.
Özder şunları yazdı:
"Artık bir geri zekâlıya anlatır gibi anlatılmasından ben utanıyorum. Ama hâlâ anlaşılmaması ve bu uyarıların gerekli olması gerçekliğinden daha çok utanıyorum!"