Özge Özder, Bakan Koca'nın maske uyarısını paylaştı: Artık bir geri zekâlıya anlatır gibi anlatılmasından ben utanıyorum!

Oyuncu Özge Özder, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske konusunda yaptığı yaptığı uyarıyı paylaşarak, "Artık bir geri zekâlıya anlatır gibi anlatılmasından ben utanıyorum. Ama hâlâ anlaşılmaması ve bu uyarıların gerekli olması gerçekliğinden daha çok utanıyorum" dedi.