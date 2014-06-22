Özge Mumcu, Evren Aybars ile evlendi

Gazeteci Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu, makina mühendisi Evren Aybars ile evlendi.

T24 Blog Yazarı Özge Mumcu ile Evren Aybars’ın nikâhını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıyarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu’nun danışmanı Mehmet Açıkten ile Nusret Kaya ve Zeynep Fırat şahitlik yaptı.

Kılıçdaroğlu, evlenme cüzdanını geline vererek, “Damat çok heyecanlıydı, gelinin elini tutmuş önden yürüyordu. Bu kadar heyecanlı bir damat görmedim” diyerek çifte mutluluk diledi.

Düğüne çok sayıda CHP milletvekili de katıldı. Çift, düğüne katılan bütün konuklar için Balıkesir Kepsut’taki hatıra ormanına ağaç diktirdi ve her konuğa sertifika verdi.