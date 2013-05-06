Özge Borak'ın eski eşi oyuncu Bülent Şakrak trafikte dehşet saçtı

Beşiktaş'ta sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak, önce park halindeki aracına binmek üzere olan bir taksi şoförüne çarptı. Ünlü oyuncu daha sonra da yaklaşık 400 metre ileride direksiyon hakimiyetini kaybederek bir pastaneye çarptı. Yaralanan Şakrak ve taksici hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde saat 02.30 sıralarından meydana geldi. İddialara göre otomobiliyle Ortaköy'den Kuruçeşme istikametine ilerleyen sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak, bir eğlence kulübü önünde park ettiği aracına binmek üzere olan taksi şoförü Bayram Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarı yaklaşık 3 metre ileri savrulurken, Şakrak yoluna devam etti.



Önce taksi şoförüne sonra pastaneye çarptı



Şakrak, yaklaşık 400 metre ileride bulunan Kuruçeşme ışıklarda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeni kaybederek caddenin solunda bulunan bir pastaneye çarparak durabildi. Yaralanan ünlü oyuncu için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki yaralıyı çıkarttı.



'Bu ne ya, kim kaza yaptı'



Sedyeye konulan Şakrak, kendisini ambulansa götüren sağlık ekiplerine, 'Kim kaza yaptı. Kaza falan yapmadım. Bu ne ya!' dedi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Şakrak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



İlk müdaheleyi vatandaşlar yaptı



Taksi şoförü Sarı'ya ise ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Üzerine battaniye örtülen yaralı şoför için çağrılan ambulansın geç geldiği iddia edilirken, yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulansla Sarı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Görgü tanıkları: Çok süratliydi



Görgü tanıkları Şakrak'ın süratli geldiğini ve eğlence kulübü önünde taksi şoförüne vurduktan sonra iş yerine girdiği söyledi. Kazayı gören Bayram Sarı'nın taksi şoförü arkadaşı Kemal Kırımlıoğlu ise, 'Kazayı yapan araç hızlı bir şekilde geldi. Önce Bayram'ın arabaya vurdu. Sonra Bayram'a vurdu. Sonra benim arabaya vurdu. Peşine takıldık. Daha sonra da ilerde büyük bir kaza yaptı.' dedi. Sarı'nın bir arkadaşı ise, "Biz İstinye'den geldik, ambulans hala gelmedi. Yarım saattir ambulans bekliyoruz" dedi. Şakrak'ın alkollü olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.