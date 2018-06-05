Özge Borak o mesajı ifşa etti!

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından kendisine atılan mesajı ifşa etti.

Kendisine "Azeri iş adamıyım. Moskova'da yaşıyorum. 1 gece seninle 1 milyon dolar. Hesabını söyle" diye atılan mesajı takipçileriyle paylaşan Borak, şu satırlarla da yaşananları tepki gösterdi:

“Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…”