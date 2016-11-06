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Özge Borak, 'Güldür Güldür'den ayrılma nedenini açıkladı

"Onların da yolu açık olsun, benim de yolum açık olsun"

06 Kasım 2016 02:06

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'dan ayrılan güzel oyuncu Özge Borak, ayrılığın sebebini açıkladı.

Önceki akşam Cihangir Sur Balık'ta akşam yemeği yiyen Borak, mekan çıkışı gazeteciler tarafından görüntülendi.
Sürpriz bir kararla ekrana veda eden Borak,  'Güldür Güldür' ekibinden ayrılması hakkındaki sorulara yanıt verdi:

"Proje çok güzel olsa da bazen veda etmemiz gerekebiliyor. Benim Necati (Akpınar) Abi ya da BKM ile hiçbir sorunum yok, olamaz da. Tamamen tatlı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Onların da yolu açık olsun, benim de yolum açık olsun"

"Uzun zaman aynı yolda yürüdük. Anıları biriktirdik. Bu sezon ben yokum ekipte. Yeni sezon çok yakında başlıyor. Ekip arkadaşlarıma bol şans, bol alkış diliyorum. Sizlere de iyi seyirler, bol bol kahkahalar.. Benden de öpücükler.. Yeni işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle.."

 

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