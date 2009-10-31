Özge bacaktan ibaret değil!

Özge Uzun, “Uzun Geceler” programında balta koleksiyonu yapan Cemal Hünal’a ‘balata’ hediye edince, bir anda gündeme oturdu. Onun ‘editoryal hata’ dediği bu olay, “yılın gafı” başlıklarıyla haber oldu.



Programının yayından kaldırılmasına da ‘balata gafı’nın neden olduğu ileri sürüldü. Uzun, iddialara yanıt verdi..



Özge Uzun, “Uzun Geceler” programında balta koleksiyonu yapan Cemal Hünal’a ‘balata’ hediye edince, bir anda gündeme oturdu. Onun ‘editoryal hata’ dediği bu olay, “yılın gafı” başlıklarıyla haber oldu. Programının yayından kaldırılmasına da ‘balata gafı’nın neden olduğu ileri sürüldü. Uzun, iddialara yanıt verdi..



NTV, FOX, Habertürk... Sürekli kanal mı değiştiriyorsunuz?

Aslında istikrarlıyım. 6 yıl NTV’de, 3 yıl FOX’ta çalıştım. Eylülden beri de Habertürk’teyim.



Yeni açılan kanallara gitmek riskli değil miydi?

Yükselebilmeniz için risk almanız gerekiyor. NTV benim için bir okuldu. FOX’tan gelen teklifi kabul etmemin tek nedeni de NTV’nin küçük kızı olmamdı.



Sunuculuktan program yapımcılığına doğru ilerlediniz...

Belki de zamanıydı. İlk defa haber kanalı dışında ulusal bir kanalda haber bülteni sundum. FOX’ta çalışırken, televizyon haberciliğinin farklı yönlerini öğrendim. Daha eğlenceli şeyler yapmak istiyordum, Habertürk bana bu fırsatı verdi.



Programcılıkta dikkat çekmeniz mini eteğinizle oldu...

Ana haberde oldu, Allah’a şükür oldu da bitti. Ben kimsenin dikkatini çekmezken, bacaklarım dikkat çekti ve şöhret oldum!



Bunun için üzüldünüz mü?

Rahatsız oldum. O ana kadar nasıl bir çaba gösterdiğimi hiçe sayıp, “Bacaklarıyla spiker oldu” dediler. Allah’a şükür bacakları var ama Özge bundan ibaret değil.



İnternette adınızı arattığımda, önce videolarınız çıktı...

Aslında ikişer saniyelik görüntüler, art arda bağlayıp video haline getiriyorlar. Haber sundum, bir sürü sosyal faaliyette bulundum, engelliler için sürekli çalışıyorum. Oğlum için de mücadele veriyorum. Ben bir doktordan, bir satış elemanından farklı değilim. Sadece kamera önünde iş yapıyorum. Bunun dışında hakiki bir insanım.



‘Hakiki insan’ ne demek?

Benim bir ailem var. Evde beni bekleyen bulaşıklar, akşam yapmam gereken yemek var. Maddi manevi omuzlarımda yük olabilecek bir çocuğum var...



Engelliler için çalıştığınızı söylediniz. Son çalışmanızdan bahseder misiniz?

En son Tuzla’daki bir iş eğitim okulunun davetine katıldım. Oğlum Dağhan için hazırladığım bir blog var, oradan da çalışmalara devam ediyorum. Dağhan, Ankara’da özel bir rehabilitasyon merkezine devam ediyor. Onların medya ayağını da yürütmeye çalışıyorum. Bacaklarımı yazsınlar ama bunun yanında bu çabalarımızı da yazarlarsa, benim için sorun değil.



Ben de kendimle dalga geçtim



“Uzun Geceler”in canlı yayınında Cemal Hünal’ı konuk etmiştiniz. Balta koleksiyonu yapan Hünal’a “balata” hediye etmeniz çok konuşuldu. Nasıl oldu bu, anlatır mısınız?

Editoryal bir hata vardı. Programa iki saat kala “Cemal Hünal balata koleksiyonu yapıyormuş” dediler. O gün doğum günüydü, biz de balata hediye edelim dedik. Ama asıl komik olan, bu olayın çok sonra gündeme gelmesi. Üzerinden sekiz program geçti! Bu süre boyunca ben de kendimle çok dalga geçip güldüm.



Buna ‘yılın gafı’ deniyor.

O kadar geri dönüşü olmayan gaflar yapılırken, benim bu yaptığıma yılın gafı diyorlarsa, latife ediyorlar! Allah daha büyük gaflar yaptırmasın. Ben engelliler için çalışırken “ajitasyon yapıyor” diyorlar ama canlı yayında baltaya balata mı demişim, bacak bacak üstüne mi atmışım, bununla ilgileniyorlar...



Programınızın yayından kaldırılmasına ‘balata gafı’nın neden olduğu iddia edildi...

Yok öyle bir şey. ıclal Aydın’ın, Sevim Gözay’ın ve benim programım kaldırıldı. Kanalın bir tasarrufudur bu. Ama Habertürk ile yol arkadaşlığımız devam ediyor.



Sırada ne var?

Haber aktüel formatında bir program yapacağım. İki aya kalmaz ekranda olacak.

