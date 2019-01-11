ÖZET | Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i rahat geçti

THY Euroleague'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti. Litvanya temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Zalgiris, Milaknis ve Davies'in sayılarıyla 4. dakikayı 5-0 üstün geçti. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen ve farkı kapatan sarı-lacivertli ekip, Vesely ile Green'in pota altından Melli'nin dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Davies'in sportmenlik dışı faulü sonrası Vesely ve Lauvergne'yle sayılar bulan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 14 sayıya (25-11) taşıdı. Pota altından Ulanovas ile Birutis'le sayılar bulan rakibi karşısında Sloukas'la iç ve dış atışlardan arka arkaya basketler üreten sarı-lacivertli ekip, 17. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 38-19. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-29 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de pota altından sayılar bularak başlarken Fenebahçe Beko, 25. dakikayı 49-37 önde tamamladı. Wolters ve White ile pota altından sayılar üreten Zalgiris'e Vesely ve Kalinic'in basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 57-44 üstün girdi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Zalgiris, Davies'in sayılarıyla 32. dakikada farkı 7 sayıya (57-50) indirdi. Daha sonra Melih Mahmutoğlu ile iki ve üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 62-50. Son bölümde Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 78-61 galip ayrıldı.

Fenerbahçe taraftarı, Jasikevicius'u unutmadı

Müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Zalgiris'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius'e alkışlarla destek oldu.

Litvanyalı başantrenör, elini göğsüne götürüp, sarı-lacivertli taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.