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Spor

ÖZET | Fenerbahçe Beko, Yunanistan'dan zaferle dönüyor

Sarı-lacivertliler, organizasyonda son 16 maçında 14. galibiyetini elde etti

27 Mart 2021 00:50

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında deplasmanda Olympiacos'u 76-71 yendi. Yunanistan'dan zaferle dönen sarı-lacivertliler, organizasyonda son 16 maçında 14. galibiyetini elde etti.

THY Euroleague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u 76-71 mağlup etti.

Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Euroleague'deki 19. galibiyetini elde etti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiacos ise 17. yenilgisini aldı.

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