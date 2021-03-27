ÖZET | Fenerbahçe Beko, Yunanistan'dan zaferle dönüyor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında deplasmanda Olympiacos'u 76-71 yendi. Yunanistan'dan zaferle dönen sarı-lacivertliler, organizasyonda son 16 maçında 14. galibiyetini elde etti.
THY Euroleague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u 76-71 mağlup etti.
Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Euroleague'deki 19. galibiyetini elde etti.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiacos ise 17. yenilgisini aldı.