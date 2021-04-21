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Spor

ÖZET | Fenerbahçe Beko, CSKA'ya son çeyrekte teslim oldu

21 Nisan 2021 22:50

THY Euroleague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 92-76 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

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