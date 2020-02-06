ÖZET | Anadolu Efes, Zalgiris'in rekor kırdığı maçı da kazandı

Turkish Airlines Euroleague'in lideri Anadolu Efes, 24. hafta mücadelesinde konuk ettiği Zalgiris'i 96-91 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Zalgiris ise 15. mağlubiyetini yaşadı

Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes karşısında 19 üçlük isabeti buldu ve kulüp rekoru kırdı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya yüksek şut yüzdesiyle başlayan Zalgiris, ilk iki çeyrekte skorda üstünlüğü sağladı ve soyunma odasına 43-40 önde gitti.

İlk yarıda skor üretemeyen Shane Larkin, ikinci devrede sahneye çıktı. Yıldız guard'ın devreye girmesiyle, maç boyunca 19 üç sayı isabeti bularak sezon rekoru kıran Litvanya temsilcisine yanıt veren Anadolu Efes, sahadan 96-91 galip ayrıldı.

Kazanma serisini 9 maça çıkaran lacivert beyazlılar gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olacak.

Anadolu Efes: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Micic 22, Simon 15, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Peters, Moerman

Zalgiris: Walkup 9, Hayes 11, Ulanovas 12, Milaknis 3, Geben 4, Lekavicius 9, Rivers 21, Jankunas, Jokubaitis, Leday 22

1. Periyot: 19-20

Devre: 40-43

3. Periyot: 63-65