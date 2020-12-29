ÖZET | Anadolu Efes, Real Madrid'e mağlup oldu

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 65-73'lük skorla mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 9. kez yenilgiye uğradı. Real Madrid, 17. maçında 12. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Maça hızlı başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 20-13 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerin atıldığı 2. periyotu ev sahibi takım 37-31 ile geçti. İkinci yarı toparlanan Real Madrid 4. çeyreğe 1 sayı farkla 52-51 önde girdi. İyi oyununu devam ettiren konuk ekip karşılaşmadan 73-65'lik skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Micic 16 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Real Madrid'de Causeur 15 sayı, Thompkins 13 sayı, Laprovittola 10 sayı 6 asistle galibiyette pay sahibi isimler oldu.