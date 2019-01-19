ÖZET | Euroleague'de Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı rahat geçti

THY Euroleague'de 19. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Rahat bir oyun sergileyen Efes, sahadan 82-68'lik skorla galip ayrıldı.

Maça Peiners'ten gelen sayılarla başlayan Daçka, ilk 2 dakikayı 5 önde geçti. Anadolu Efes ise buna karşılık Micic'in hücum etkinliğiyle skoru dengeledi ve mücadelede 7 dakika geride kalırken 14-7 üstünlük kurmayı başardı. Skordaki bu üstünlüğü çeyrek sonuna kadar korumayı başaran Anadolu Efes, ilk periyodu 21-14 önde bitiren taraf oldu.

İkinci çeyrekte üst üste Adrien Moerman'dan gelen sayılarla başlayan Efes, ilk 5 dakikayı 32-19'luk skrola önde geçti. Daçka'nın hücumda tıkandığı bu bölümde Efes farkı daha da açtı ve devrede soyunma odasına 45-25 Lacivert Beyazlılar'ın üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası 57-30 ile Anadolu Efes üstünlüğünde geçildi. Daçka cephesinde Douglas ve Evans hücumda öne çıkan isimler olurken, Anadolu Efes oyun temposunu belirleyen taraf oldu ve Efes son çeyreğe 66-45 üstün gitti.

Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Efes, bu bölümün ardından rakibinin direncini tamamen kırdı. Rahat bir oyun oynayan Lacivert Beyazlılar mücadeleden 82-68'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Anadolu Efes bu sonuçla 13. galibiyetini alarak ilk 4 mücadelesini sürdürürken, Darüşşafaka Tekfen 17. kez sahadan mağlup ayrıldı.