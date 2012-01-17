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Geçtiğimiz haftalarda Sacit Aslan’ın ortaya attığı, Semiha Yankı’nın da doğruladığı, "Erkan Özerman Semiha Yankı’ya Eurovision’a gittiğinde bakire misin diye sordu" iddiası ortalığı karıştırmıştı. Özerman’ın bu iddiayı yalanlaması, Yankı’yla arasında canlı yayında gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.Bugün ise, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Manşet programına konuk olan ünlü şarkıcı Semiha Yankı, Erkan Özerman ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.17 yaşındayken Türkiye’yi temsil etmek için Paris’e gittiğini anımsatan Yankı, psikolojik travma geçirdiğini söyledi. "Üzerime 15 gün kapı kilitlendi peynir ve reçel yedim kimse de yanıma gelmedi" diyen Yankı, "Erkan Özerman konuşmak istemiyor çünkü o günlerde yaşananlar işine gelmiyor" dedi.'Ahmet San ile beraber olsana' dediSemiha Yankı programın ilerleyen dakikalarında gündeme bomba gibi düşecek şu açıklamaları yaptı:"Ben evde yalnız korkuyorum dediğimde, Erkan Özerman bana bakire misin diye sordu. Siz o arkadaşa Ahmet San’ı sorun. Ahmet San’ı çok severim kardeşimdir, dünyanın en iyi insanlarından biridir, bana bir yanlışı olmadı. O çocuğun bunlardan haberi yok. Erkan Özerman bana 'sen Ahmet ile beraber olsana' dedi.""1975 senesinde Eurovision dönüşü Erkan Özerman beni satmaya kalktı" iddiasında da bulunan Yankı, "Bunu 1975 senesinde açıkladım. Beni satmaya kalktı, onun altı çok derin" diye konuştu. Bu konuyu açmak istemediğini ifade eden Semiha Yankı, "Sinirlerim bozuluyor, çenem kilitleniyor. Bekâretle bağlantılı şeyler. O soru boşuna sorulmadı. Bazı şeyler televizyonda konuşulmuyor, konuşursam ceza yeriz boş verin" şeklinde konuştu.