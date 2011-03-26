Özerk:Sandal dinleyicilerine ‘KOYUN’ dedi!

T24 - Tuğba Özerk, 27 Mart’ta Erzincan Kemah Dostluk Turnuvası kapsamında konser verecek olan Mustafa Sandal’ hakkında fena bir iddia ortaya attı.



Özerk, Mustafa Sandal'ındinleyicisine koyun dediğini söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Özerk, “Mustafa Sandal İstanbul’da konser verecekmiş. Hâlâ konser verecek yani, Bravo valla... Bir gün stüdyoda muhabbet etmiştik dinleyicilerine koyun demişti. Koyun dediği insanlara niye hâlâ konser veriyor. Artık yeterince parası var” yorumunu yaptı. Sandal ise yan yana hiç gelmediğini söylediği Tuğba Özerk’i muhatap almadığını belirtti ve şöyle konuştu: “Ben hayranlarımla etle tırnak gibiyim. Eline cep telefonunu alan herkes twitter’e girip istediğini yazabiliyor.”