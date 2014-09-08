Özerklik istiyorlar



Ukrayna'nın doğusundaki bazı kentleri ele geçiren Rusya yanlısı ayrılıkçılar, cuma günü alınan ateşkes kararının ardından özerklik talep ediyor. Ayrılıkçıların liderlerinden Aleksander Saçhartşenko pazar günü yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Ukrayna Temas Grubu görüşmelerinde bu talebin dile getirileceğini ifade etti.

Saçhartşenko, Ukrayna Temas Grubu toplantılarında doğu kentlerine özel bir statü üzerinde görüşüleceğini belirtti. Saçhartşenko, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ise Misnk kentinde imzalanan barış planı protokolünün bir değeri kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Anlaşmaya 'bağımsızlık' taleplerini de eklemeyi planladıklarını belirten Saçhartşenko, bağımsız olmaları durumunda Rusya'nın en önemli ortakları olacağını kaydetti.

Saçhartşenko, Ukryana Temas Grubu'nun sekiz güne kadar Minsk'te yeniden görüşmeyi planladıklarını belirterek, görüşmelere kendilerinden daha fazla temsilci katılacağını da sözlerine ekledi.

Kiev yönetimi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların liman kenti Mariupol ve Donetsk'te ordu birliklerine saldırdıklarını açıkladı. Bölgedeki çatışmaların devam ettiği ve ateşkes karanının ihlal edildiği bildiriliyor.