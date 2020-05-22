"Özerkliğimizin sonu": Çin, Hong Kong'un yasama sistemine Pekin'i dahil edecek "Ulusal Güvenlik Yasası"nı geçirmeye hazırlanıyor

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Çin, özel idari bölge statüsüne sahip Hong Kong hakkında bir ulusal güvenlik yasası çıkartmaya hazırlanıyor. Bunun Hong Kong'un otonomisine şu ana kadar durulan en büyük darbe olabileceği konuşuluyor.

Bahsi geçen tasarı Pekin'e karşı ayrılıkçı ve diğer "tahrip edici" hamleleri yasaklıyor. The Guardian'ın aktardığına göre Çin'in tasarıyı onaylaması durumunda Hong Kong ulusal güvenlik mevzuatını hızlıca kanunlaştırmak zorunda kalacak.

Geçen sene demokrasi yanlısı dev protestolarla sallanan ülkede böyle bir yasa çıkarma girişimi Çin Komünist Partisi'nin "ülkenin kontrolünü tamamıyla eline alma" girişimi olarak görülüyor. Birçok yorumcuya göre Britanya'dan Çin'in kontrolüne geçtiğinde "yüksek derecede özerklik" için Hong Kong'a uygulanan "Bir ülke, iki sistem" formülü bu girişimin gerçekleşmesi durumunda büyük oranda ortadan kalkacak.

Tasarının taslağına göre Çin Parlamentosu'na Pekin'in terör veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı bir yasal çerçeve oluşturma ve mekanizmalar devreye sokma yetkisi verecek.

Hong Kong'da aktivistler bugün tasarıya karşı bir eylem düzenlenmesi için çağrıda bulundu. Demokrasi yanlısı hareketi destekleyen Hong Kong yasa yapıcıları, tasarıyı "Hong Kong'un sonu" olarak nitelendirdi.