'Özerk Kürdistan’da, ikinci dil Türkçe olacak'

T24 - BDP Grup Başkan Vekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız, ‘Özerk Kürdistan’da birinci resmi dil Kürtçe, ikinci dil ise Türkçe olacak dedi. Kürtçe eğitim dili için 4 bin imza MEB’e teslim edildi.





BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Kürt sorunun çözümü konusunda formül hazırladıklarını beliterek, “Bu sistem içerisinde Kürtler Kürdistan’da, Özerk Kürdistan’da kendi dillerini birinci dil olarak kullanacak. Birinci resmi dilleri Kürtçe olacak, ikinci dilleri de Türkçe olacak” dedi.



Kürt Dili Eğitim Hareketi’nin Kürtçe eğitim için başlattığı imza kampanyasında toplanan 4 bin imza, Milli Eğitim Müdürlüğü evrak servisine teslim edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışında konuşan BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Kürt sorununun çözümü konusunda formül hazırladıklarını anlattı. Yıldız, şöyle dedi:



“Hareketimiz, mücadelemiz, Kürt sorunu çözme noktasında önerdiği formulasyon şudur. Demokratik Türkiye, özerk Kürdistan ve Türkiye’nin bütün alanlarının birçok özerk bölgeye ayrılarak, merkezi yönetimin yetkilerinin önemli ölçüde yerele aktarıldığı, yerelin söz ve karara hakim olduğu bir yönetim biçimi. Bu sistem içerisinde Kürtler Kürdistan’da, Özerk Kürdistan’da dillerini birinci dil olarak kullanacaklar. Birinci resmi dilleri Kürtçe olacak, ikinci dilleri de Türkçe olacak. Yani hem Türkçe hem Kürtçe öğrenecekler. Bunun bu şekilde kabul görmesi lazım.

Tabii Türkiye genelinde resmi dili Türkçe kullanacak ama bize göre Türkiye’nin tüm bölgelerinde ikinci dil olarak Kürtçe’nin öğretilmesi lazım. Bu sistem Kürt coğrafyasını sömürge bölgesi yapmaktan vazgeçmeleri gerekir. Valisi, kaymakamı Kürtçe bilmiyor, Emniyet’i Kürtçe bilmiyor, öğretmeni Kürtçe bilmiyor ve ‘Sizi yöneteceğiz’ diyorlar. Bu halkın dilini anlamayanlar, bu halkın sorununu da anlayamaz. Dolayısıyla anadil gibi meşru bir talebin, artık ötelenecek, ertelenecek bir durumu yoktur.”



Kürtler’in açıkça ana dilinde eğitimi istediğini anlatan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bugün de arkadaşlarımız 4 bin dilekçe ile milli eğitimi müdürlüğüne müracaat edecek. Kürtler ana dillerinde eğitim görmek istiyor. Dilekçemizi resmi makamlara ileteceğiz”



