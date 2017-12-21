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Spor

Özer Hurmacı'nın cezası kalktı

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı

21 Aralık 2017 20:29

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı\'nın cezasını kaldırdı.
Trabzonspor ile bulunan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 6 aylık cezaya çarptırılan tecrübeli futbolcu, sözleşme fesihinin ardından Osmanlıspor ile sözleşme imzalamıştı. Cezasının kalkmaması halinde 2\'nci yarıda Osmanlıspor forması giyemeyecekti.
Tahkim Kurulu\'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
\"Davacı/karşı davalı futbolcu Özer Hurmacı\'nın ve davalı/karşı davacı Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşl. A.Ş.\'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 05.06.2017 tarih ve E.2016/656 - K.2017/263 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.12.2017 Perşembe saat 14.00\'te futbolcu Özer Hurmacı\'nın ve taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Davacı/karşı davalı futbolcunun itirazlarının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun asıl ve karşı dava yönünden verdiği kararların ortadan kaldırılmasına,
a) Asıl Dava Yönünden;
- Asıl davanın kısmen kabulüne,
- Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 TL alacağın;
350.000,00 TL\'sinin 01.06.2016,
350.000,00 TL\'sinin 01.08.2016,
256.666,66 TL\'sinin 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,
- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 TL fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,
- Davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline,
- Asıl dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,
b) Karşı Dava Yönünden;
- Karşı davanın reddine,
- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesihte haklı olduğunun tespitine,
- Davalı/karşı davacı kulübün sportif ceza talebinin reddine; davacı/karşı davalı futbolcu hakkında PFSTT\'nin 30/1, 2 maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,
- Davalı/karşı davacı kulübün fesih tazminatı talebinin reddine,
- Karşı dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile, karar verilmiştir.\"

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