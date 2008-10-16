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Spor

Özer: Gaziantep'i yeneceğiz

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Özer, "Gaziantep'i yeneceğiz. 4 maçta 12 puan toplamak istiyoruz'' dedi.

16 Ekim 2008 03:00


Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Özer, Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, ''Tek bir şey söylüyorum, Gaziantep'i yeneceğiz. 4 maçta 12 puan toplamak istiyoruz'' dedi.

Özer, Antalya'da düzenlenen turnuvanın takım adına çok verimli geçtiğini, turnuvayı birincilikle bitirmelerinin de futbolculara hem öz güven hem de moral verdiğini kaydetti.

Lige verilen arayı, tesislerde antrenman yaparak geçirmek yerine, böyle organizasyonlara katılarak değerlendirmelerinin çok daha yararlı olduğunu ifade eden Özer, ''Turnuvada bizim açımızdan bir çok kazanımlar oldu. Dostluk ve arkadaşlık duyguları daha da gelişti. Takım ruhu açısından çok olumlu gelişmeler oldu. Hocamız yeni geldiği için burada oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Yine turnuvayı birincilikle bitirmemiz oyunculara güven aşıladı'' diye konuştu.

Özer, teknik direktör Giray Bulak göreve geldikten sonra takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini, ancak ligde şanssız mağlubiyetler aldıklarını dile getirerek, Gaziantepspor karşılaşması ile bu şanssızlığı kıracaklarını kaydetti.

Gaziantepspor'un lige iyi bir başlangıç yaptığını ve iyi bir ekip olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:

''Ancak biz de iyi bir takımımız. Gerçek kimliğimizi ortaya koyduğumuz zaman bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Tek bir şey söylüyorum, Gaziantep'i yeneceğiz. 4 maçta 12 puan toplamak istiyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz ve bunu başarabilecek gücümüz var. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını geride bıraktık. Bundan sonra daha denk takımlara karşı mücadele edeceğiz, ancak hiç bir maç oynanmadan kazanılmıyor.''

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