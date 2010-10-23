Özen'in kullandığı araçtaki TBMM kartı dikkat çekti

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Bir vekil üç kart alabiliyor



Ünlü popçu Gökhan Özen 11 Temmuz’da evlendiği, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in yapımcı ve oyuncu kızı Selen Sevigen’in 31. doğum gününü nedeniyle bir parti düzenledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Yağmurlu havaya rağmen gazetecilerle sohbet eden Özen çifti ailece kutlama yaptıklarını, daha sonra arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Özen, eşinin gözlerine bakarak kameralar önünde eşi için bestelediği şarkıyı söyledi.?Otomobillerine binen çift ayrılırken bir ayrıntı göze çarptı. Gökhan Özen’in, plakasında kendisinin ve eşinin adının başharflerinin yazılı olduğu otomobilin camında TBMM kartı vardı.Özen’in TBMM kartını kayınpederi Mehmet Sevigen’den almış olabileceği tahmin edildi. Araçlarında neden TBMM kartı kullandıklarını sorduğumuz Selen Sevigen ise “Meclis kartı yok. Ben Ankara’ya çok sık zarf gönderiyorum. Büyük ihtimal o zarflardır” dedi.Bir milletvekili, TBMM İdare Amirliği’ne başvurarak kendi üzerine olan aracın dışında eşine, çocuklarına ya da sekreteryasında çalışanlara ait araçlara da “milletvekili araç kartı” çıkarttırabiliyor. Bir milletvekilinin 3 araç için “milletvekili araç kartı” alma hakkı bulunuyor. TBMM İdare Amirliği izniyle verilen kartların üzerinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi, MİLLETVEKİLİ” ifadesinin altında, milletvekilinin adı ve araç plakası da yer alıyor. Kart hangi arabanın plakası üzerine çıkarılmışsa sadece o arabada kullanılabiliyor...