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Özen'den Gezi Parkı eylemcilerine: Ben de çapulcuyum

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak Doğuş Grubu'nun yayın politikasını eleştiren yaklaşık 50 kişi protesto için Garanti Bankası Genel Müdürlüğü önüne gitti

04 Haziran 2013 18:46

 

Garanti Bankası önünde Doğuş Grubu'nun yayın politikasını eleştirmek için eylem yapan yaklaşık 50 kişilik grubun protestosu, Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen'in "Ben Gezi eyleminin yanındayım. Ben de çapulcuyum" sözleri üzerine sona erdi.

Gezi parkı direnişinin sekizinci gününde, yaklaşık 40-50 kişilik bir eylemci grubu Garanti Bankası'nın Zincirlikuyu'daki Genel Müdürlük binası önünde buluştu.

Protestocular, Garanti Bankası'nın da çatısı altında bulunduğu Doğuş Holding'in Yayın Grubu'na bağlı televizyon kanallarının Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yayın politikasını eleştirdi.

Eylem sırasında bazı banka çalışanları ve Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen'in binanın önündeki protestocuların yanına indiği ve Doğuş Grubu olarak Gezi direnişinin karşı olmadıklarını anlattıkları öğrenildi.

radikal.com.tr ile gazetevatan.com.tr'nin haberine göre, Başbakan'ın eylemcilerle ilgili sözleri hatırlatılan Genel Müdür Özen, protestocuları dinledikten sonra  "Ben Gezi eyleminin yanındayım. Ben de çapulcuyum" dedi. Özen'in bu sözlerinin ardından protestocu grup ile banka çalışanları arasındaki gerginlik sona erdi.

 

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