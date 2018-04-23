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(ÖZEL)YOLCU RAHATSIZLANDI UÇAK İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI

-Rahatsızlanan yolcuyu Atatürk Havalimanı'nda bırakıp kalkış yapmaya hazırlandığı sırada başka bir yolcusu daha rahatsızlanan uçak 2 saat gecikmeli havalandı Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA) Belçika'nın Liege kentine gitmek üzere Kayseri

23 Nisan 2018 03:56

-Rahatsızlanan yolcuyu Atatürk Havalimanı\'nda bırakıp kalkış yapmaya hazırlandığı sırada başka bir yolcusu daha rahatsızlanan uçak 2 saat gecikmeli havalandı

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Belçika\'nın Liege kentine gitmek üzere Kayseri Havalimanı\'ndan TUİFLY Hava Yolları\'nın JAF- 7452 sefer sayılı uçağı, saat 19.35 \'te kalkış yaptı. Uçak İstanbul Hava sahasında iken, Hollanda vatandaşı Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaştı. Kabin memurlarının durumu kaptan pilotlara bildirmesi üzerine uçak saat 21.10 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na zorunlu iniş yaptı. 
Atatürk Havalimanı\'nda görevli Portclinic sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Kamer, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Kamer\'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak bu kez de uçak kalkış hazırlıklarını bitirdiği sırada Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, şekerinin düşmesi üzerine rahatsızlandı. Ardından pilot, kontrol için yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak 2 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan saat 23.10\'da havalanabildi. Her iki yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Uçaktan görüntü
-Uçaktan ve ambulanstan görüntü
-Uçağın altında çalışanlardan 
-Genel ve detay görüntü


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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