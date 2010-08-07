-ÖZELLEŞTİRMEYLE 6 BİN KADRO YER DEĞİŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Özelleştirme Uygulamaları Kanunuyla ihdas edilerek, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen toplam 6 bin 445 kadronun sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilerek, çeşitli kurumlara tahsis edildi. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Adalet Bakanlığına 355, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 13, Başbakanlığa 9, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 300, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 25, Çevre ve Orman Bakanlığına 140, DPT Müsteşarlığına 10, DSİ Genel Müdürlüğüne 250, Denizcilik Müsteşarlığına 18, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne 75, Dış Ticaret Müsteşarlığına 15 ve Diyanet İşleri Başkanlığına da 12 kadro tahsis edildi. Karar çerçevesinde kadro tahsis edilen diğer kurum ve kuruluşlar ile kadro sayısı şöyle: ''Emniyet Genel Müdürlüğü 20, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 70, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 40, Gümrük Müsteşarlığı 15, Hazine Müsteşarlığı 10, İçişleri Bakanlığı 210, Karayolları Genel Müdürlüğü 250, Kültür ve Turizm Bakanlığı 290, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 200, Maliye Bakanlığı 100, Milli Eğitim Bakanlığı 380, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 7, Orman Genel Müdürlüğü 240, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 10, Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı 29, Sağlık Bakanlığı 900, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 150, Sosyal Hizmetler ve ÇO Genel Müdürlüğü 70, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 540, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 145, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 600, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı 30, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 18, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10, Ulaştırma Bakanlığı 125, Vakıflar Genel Müdürlüğü 50, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 22.'' Karar kapsamında üniversitelere de kadro tahsisinde bulunuldu.