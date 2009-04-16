Özelleştirmede hemşehri şüphesi!

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, dünyadaki ilk 3 entegre tesisten birisi olan Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikasının; 7 ruhsatlı maden ocağı, bin 304 lojmanı, 210 yataklı misafirhanesi, Antalya Limanı ve 1 milyar dolarlık Oymapınar HES ile birlikte, 222 milyon dolara "altın tepsi" içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrisi olan alıcı firmaya satıldığını iddia etti.



Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş'nin özelleştirilmesini değerlendirdi.



Bu şirketin, özelleştirme yoluyla sağlanan haksız kazanç ilişkilerinin en yoğun olarak yaşandığı kurumların başında geldiğini ileri süren Kart, iktidarın, özelleştirmenin iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesinin kararını uygulamayarak, alıcı firmanın işgalini sürdürmesine göz yumduğunu ve haksız kazançlar elde etmesine zemin hazırladığını savundu.



Kart, değeri 3.5-4 milyar dolar seviyesinde olan şirkete ait tesislerin çok daha düşük bir değere satıldığını öne sürerek, "Devir tarihi itibariyle şirkette çalışan işçi sayısı 2 bin 622 iken, 2008 sonu itibariyle çalışan sayısı bin 357'dir. Bu sayının seçimlerinden sonra binin altına düşmesi söz konusudur" dedi.

