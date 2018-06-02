Özelleştirme Kurulu 'davalık' araziyi ikinci kez satışa çıkardı: Yeni bir peşkeş örneği

Özelleştirme Yüksek Kurulu, geçen yıl ihaleye çıkartılan Karayolları’na ait Ankara’nın merkezindeki 131 bin metrekarelik kupon araziyi yoğunlaştırma kararına karşı açılan iptal davası sürerken yeniden satışa çıkarttı. Mimarlar Odası Başkanı ı -Tezcan Karakuş Candan, “Etlik Şehir Hastanesi’nin de olduğu ve büyük bir yoğunluk getireceği bilinen bölgede bu kez de Karayolları arazisinin yoğunluğunun artırılarak satışının yapılması kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesinin örneklerinden biridir. Memleketin varlıkları bir bir peşkeş çekiliyor” dedi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22 Mart 2017’de açtığı ve sonuçlanmayan ihalesine konu olan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye’ye ait alışveriş merkezleri, şehir hastanesi ve metro hattına yakınlığı ile Ankara’nın en cazip yerlerinden olan toplam 131 bin metrekarelik alan yoğunlaştırma kararı alınarak yeniden ihaleye çıkartıldı. Mimarlar Odası’nın “parsele özel” imar planı değişikliklerinin yürütmesinin iptali talebiyle açtığı dava sürerken, inşaat yoğunluğu artırılan kupon arazi için 2 Temmuz 2018’de ihale yapılacak.

Geçen yılki ihaleye teklif veren ve isimleri AKP iktidarları döneminde aldığı kamu ihaleleri ile duyulan NATA İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra Elbistan Şeker Fabrikası’nı satın alan Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu ortak girişim grubunun, değeri yoğunlaştırma kararı ile daha da artan araziye yeniden talip olacağı öğrenildi.

Plan değişikliği sonrası üzerinde binaların da bulunduğu arazinin yüzde 67’si ticaret alanı, yüzde 20’si park alanı, yüzde 12’si de yol için ayrıldı.

Rezidanslar, çok katlı mağazalar

Plan değişikliği ile araziye iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri ve otel gibi konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane gibi ticari yapıların yanı sıra “rezidans” olarak nitelendirilen yüksek nitelikli konut yapımının da yolu açıldı.

"Memleketin varlıkları satışa çıkartılıyor"

Karara tepki gösteren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları kaydetti:

“Mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olan plan değişikliği bilimsel teknik bir gerekçeye de dayanmıyor. Yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı için kamu yararına da aykırıdır. Bölgede kamu elinde kalmış son arazilerden olan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait alanın kamu yararına kullanılması yerine, Etlik Şehir Hastanesi’nin de olduğu ve büyük bir yoğunluk getireceği bilinen bölgede bu kez de Karayolları arazisinin yoğunluğunun artırılarak satışının yapılması kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesinin örneklerinden biridir. Hem yoğunluk artırılıyor hem de satışa çıkartılıyor. Özelleştirme İdaresi’ne yazı yazdık satışın iptal edilmesi için. Eğer satış iptali yapılmaz ise hukuksal sürece başvuracağız. 16 yıllık AKP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti, kamu mallarının satışının bu derece yoğun olduğu bir dönem daha yaşamadı. Memleketin varlıkları bir bir peşkeş çekiliyor.”