Özelleştirme İdaresi, Hazine'ye ait 5 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsamında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yalova'daki 5 ayrı taşınmazın satışına onay verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerçek Gündem'in haberine göre Kararla birlikte, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazın, yapılan ihalede 3 milyon 975 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bahar Şeker'e satılması kararlaştırıldı. Aynı mahallede yer alan bir başka taşınmaza da yine ihalede en yüksek teklifi veren Bahar Şeker'e 4 milyon 460 bin liraya satıldı.

Yalova'nın merkez ilçesi olan Elmalık Köyü'ndeki taşınmazın 1 milyon 930 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ömer Okucu'ya satışı gerçekleşirken, aynı ilçedeki Kazımiye Mahallesi'ndeki taşınmazın da 1 milyon 860 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Akdemir İnşaat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Bu mahalledeki bir başka taşınmaz da yine Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye 2 milyon 40 bin lira ile yine satıldı.