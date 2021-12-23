Özelleştirilen şirketler TEDAŞ’a borçlarını ödemiyor

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ın (TEDAŞ) devrettiği tesisleri, dağıtım şirketleri üçüncü şahıslara kiraladı. Tesislerden elde edilen kira ve reklam gelirleri ise mülk sahibi TEDAŞ’a verilmedi.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; TEDAŞ, işletme hakkı devir sözleşmesi ile dağıtım tesislerini özel dağıtım şirketlerine kiralamıştı ancak TEDAŞ’ın mülkiyeti kendine ait olan bu tesislerdeki gelirlerden herhangi bir pay almadığı ortaya çıktı.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 9. maddesinde, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle uğraşamayacağı açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte işletme hakkı devredilen yerler, sözleşmede düzenlenmeyen, dağıtım faaliyetleriyle ilgisi olmayan herhangi bir amaçla kullanılamıyor. Bir başka ifadeyle, elektrik dağıtım şirketlerinin, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan trafo merkezlerini ve diğer taşınmazları TEDAŞ’ın rızası olmadan kiralaması hukuken mümkün değil.

TEDAŞ bir yılda 357 milyon zarar etti

2020 yılının raporlarına göre TEDAŞ geçen yılı 357 milyon 490 bin 923 TL zararla kapandı.

2020’de 53 milyon 800 bin TL kira ve reklam gelirinden yoksun kalan TEDAŞ, yedi yıl boyunca 201 milyon 691 bin TL’lik alması gereken ücreti şirketlerden alamadı. Sayıştay raporunda TEDAŞ’ın bu konuda derhal harekete geçmesi ve bu tutarları temin etmesi önerildi.

TEDAŞ'ın şirketlerden alacağı tutar 3,8 milyar lira

Öte yandan TEDAŞ’ın geçen dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında alması gereken alacaklar da şirketlerden tahsil edilmedi. Bu tutarın ise 3 milyar 800 milyon TL olduğu biliniyor.