Özelin dışa borcu 145 milyar dolar

Merkez Bankası, yeni bir uygulamayla Türkiye’nin en önemli kırılganlıklarından biri olan özel kesim dış borcunun miktar ve vadelerine ilişkin tabloları yayımladı



Merkez Bankası, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun eylül sonu itibariyle 144 milyar 792 milyon dolar olduğunu açıkladı. 2007 sonunda 120 milyar 570 milyon dolar olan söz konusu borç bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20 arttı.



Toplam borcun 98 milyar 648 milyon doları finansal olmayan kesime yani şirketlere, 46 milyar 144 milyon doları da finans kesimine ait. Şirketlerin borcunun 95 milyar 477 milyon doları kredilerden, 2 milyar 444 milyon doları yabancı sermaye sayılan kredilerden ve 727 milyon doları da ticari kredilerden oluştu. Finansal kesimin 46 milyar 144 milyon dolarlık borcunun 33 milyar 613 milyon doları bankaların borçlarından oluşurken bunun tamamı kredilerden meydana geldi.



12 milyar 531 milyon dolar borcu olan bankacılık dışı finansal kuruluşların bu borcunun 12 milyar 310 milyon doları kredilerden, 221 milyon doları yabancı sermaye sayılan kredilerden oluştu.



1 yılda 42 milyar dolar



Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun vade dağılımına bakıldığında, bir yıla kadar olanlarının toplamının 42 milyar 72 milyon dolar olduğu görüldü. 13 milyar 157 milyon dolarlık borcun 13-18 ay, 10 milyar 83 milyon dolarlık borcun 19-24 ay, 79 milyar 480 milyon dolarlık borcun 24 aydan fazla vadesi bulunuyor.



Bankalar ve ticari krediler hariç özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ise 2 milyar 75 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Özel bankaların kısa vadeli dış borcunun tutarı ise 8 milyar 489 milyon dolar olarak belirlendi.



