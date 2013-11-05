Özelde kanser ve diyaliz tedavisi hayal mi oluyor?

Devlet, özel hastanelerden hizmet alan kanser ve diyaliz hastalarına ilave ücret getirmeye hazırlanıyor. Buna göre diyalizden 4 bin liraya kadar, kanser hastalarından ise aylık 20 bin liraya kadar ilave ücret alınabilecek. Diyaliz hizmetinin yüzde 80'inin özel merkezlerde verildiği düşünüldüğünde, böyle bir düzenlemenin hastaları zorlaması bekleniyor.

Özel sağlık kuruluşlarında ilave ücretin oranını yüzde 200’e kadar artıran hükümet, şimdi de özel hastanelerden hizmet alan kanser ve diyaliz hastalarına ilave ücret getirmeye hazırlanıyor.

Özel hastanelerin ısrarla istediği düzenlemenin yasalaşması halinde diyaliz hizmetinden 4 bin liraya kadar, kanser hastalarından aylık 20 bin liraya kadar ilave ücret alınabilecek.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, özel hastanelerin aldığı fark ücretlerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Biz de mevcut fiyatların yeterli olmadığı görüşündeyiz. Ama yalnız diyaliz konusunda değil, diğer alanlar için de geçerlidir. Son zamanlarda özel sağlık kuruluşlarının yüzde 200 yani 2 katına kadar fark alma imkânını getirdik ortadaki yatırım farklılığından dolayı. Diyaliz ve benzeri kanser, yanık gibi birçok branşlarda fark alma imkânı olmadığı için bu talep, haklı bir taleptir. Biz, artışla ilgili yine bilim kurullarımızın çalışması çerçevesinde uzlaşıya hazırız” demişti.

Diyalizin yüzde 80’i özel

Edinilen bilgiye göre, sağlık hizmet bedellerinin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatları artırarak karşılanamayacağını hesaplayan hükümet, ilave ücretlerle özel hastanelerin talebini karşılamaya çalışacak. Önümüzdeki süreçte şimdiye dek ilave ücret alınmayan diyaliz, kanser tedavisi sağlık hizmetlerinden de ilave ücret alınabilecek. Diyaliz hizmetinin yaklaşık yüzde 80’i özel diyaliz merkezlerinde veriliyor.

Yaklaşık 5 yıldır SGK ödemelerinde artış yapılmayan diyaliz hizmetlerinde özel hastanelerin talepleri böylelikle karşılanmış olacak. Her bir diyaliz seansı için SGK, 159.60 TL’lik paket ödeme yapıyor. Diyaliz hastası haftada 3, ayda ise ortalama 12 seans diyalize giriyor. Bir diyaliz hastası için SGK diyaliz merkezlerine ortalama bir ayda 12 x 159.60 = bin 915.20 TL ödeme yapıyor.

İlave ücretlerin yüzde 200 çıkarılmasının ardından bir diyaliz hastasının bir ayda cebinden ödeyeceği ilave ücret tutarı bin 915.20 TL x 2 = 3 bin 930.40 TL’ye ulaşabilecek.

Kanserde ‘ilave’ 20 bin TL olabilir

Radyasyon onkolojisinde süreli tedavilerin günü, radyoterapi tasarımı, planlanması, doz hesapları ve uygulanması ayrı ayrı ücretlendiriliyor. Kanser tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi ücreti; kanserin türüne, evresine ve tedavi sürecine göre değişmekle birlikte aylık tedavi ücreti yaklaşık 3 bin TL ila 10 bin TL’yi buluyor. Böylece, özel hastanelerin kanser hastalarından alacağı ilave ücretin tavanı 20 bin liraya kadar çıkabilecek. Yapılacak düzenlemenin önümüzdeki dönemde yaygınlaşacak “tamamlayıcı sigorta” düzenlemesine de altyapıyı oluşturması planlanıyor.