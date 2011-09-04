Özel'de hemşire krizi



T24 - Bazı özel hastanelerde mevcut hemşire kadrosunun yarıya yakını aynı gün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı atamada işten ayrılınca bazı birimlerde verilen hizmetler durma noktasına geldi.







Zaman'ın haberine göre, ameliyathane, genel ve yeni doğan yoğun bakım gibi ünitelerde yaşanan aksaklıklar giderek büyüyor. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 17 bin 500 sağlık personeli aldı. Özel hastanelerde çalışan 16 bin 941 hemşire, bakanlığın alımına büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin en büyük özel hastanelerinden olan OSM Ortadoğu Hastanesi'nin son atamada 54 personeli kamuya geçti.





Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve OSM Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İbrahim Halil Baysal, yetişmiş eleman sıkıntısının son atamalarla zirveye çıktığını anlatıyor. Baysal, "Kamuya çok sayıda atamanın yapılması, özel hastaneleri hemşiresiz bırakıyor. Hemşire, ebe gibi alımlar yapılırken özel hastaneler ciddi anlamda mağdur ediliyor. Kamu hastanelerine mutlaka hemşire alınmalı, ihtiyaçlar giderilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki özel hastanelerde de insanımıza hizmet verilmektedir" ifadelerini kullanıyor.





Halil Baysal, konunun çözümü için şu öneriyi dile getiriyor: "Özel sektörde çalışmaya başlayan sağlık personeli 2 yıl boyunca kamuda çalışamamalıdır. Bakanlık mevzuatta böyle bir düzenleme yapmalıdır. Özel hastanelerin ihtiyacı olan personel kamu hastaneleri gibi belirlenmelidir. Bakanlık kadroları ilan ettiğinde özel hastaneleri de ilanda göstersin. Özlük haklarını devlet belirlesin ve bunun için de özel hastanelerden teminat mektubu alınsın ki çalışanlar da mağdur edilmesin. 'Bu şekilde atananlar 2 yıl kamuya geçemezler' denilsin."





Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi Başhekimi Nihat Şengal ise hemşire atamaları yüzünden bir servisi kapatmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Şengal, "Hastanemizde 40 hemşire çalışıyordu, son 15 günde 17 hemşiremiz kamuya atandı. Artık yeni mezun bile bulamıyoruz. Bazı hastaneler lojman tahsis ederek başka ilden personel getiriyor." diyor. Kahramanmaraş Özel Hayat Hastanesi Müdürü Okan Yiğit, bakanlığın son ataması ile 6 hemşirenin hastanelerinden ayrıldığını belirtirken, tecrübeli hemşire bulmanın zor olduğunu, konuya acil çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

