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(ÖZEL)Bebek açıklarında korku dolu anlar

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Boğazı'nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü

17 Ağustos 2018 23:26

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Boğazı\'nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, son anda dümen kırdı. O anlar DHA kamerasına saniy saniye yansıdı.
İstanbul\'dan, Rusya Federasyonu\'na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı. Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.
Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz\'e doğru seyrine devam etti. O anlar DHA kamerasına saniy saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF-MD)

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