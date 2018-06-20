(Özel)AKİF HAMZAÇEBİ FİKİRTEPE'DE ÇADIR KURAN KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINI ZİYARET ETTİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

CHP Genel sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Fikirtepe\'de çadır kurarak burada yaşamaya başlayan kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, mağdurlar Hamzaçebi\'ye sorunlarını anlattı.

Kentsel dönüşüm mağdurları temsilen Engin Akgüzel yaptığı açıklamada, \"2011 yılında Selimoğlu şirketiyle anlaşma imzaladık. Daha sonra Pana şirketi, bu şirketi satın aldı sözleşmeler bir şekilde oraya geçti. Yaklaşık 1 senedir kira yardımı alamıyoruz. Ortada hiçbir inşaat yok. Bu şirketin elinde bu halde 3 proje var, 3 projede yıkılmış yüzlerce ev. Yüzlerce aile sağa sola savrulmuş. Hiç bir inşaat çalışması yok.\" dedi.

\"İSİMLER İNGİLİZCE AMA…\"

Mehmet Akif Hamzaçebi de, “Fikirtepe yıllardır kangrene dönüşmüş olan bir sorun. Bugün burada bu sorunun çok acil bir duruma gelmiş olduğu adanın sakinleriyle beraberiz. Adanın sakinleri diyorum ama şu an burada oturmuyorlar eskiden bu adada oturuyorlardı, evleri vardı. Bu evler yıkıldı, 7 yıldır evlerini bekliyorlar. 7 yıl sonunda evlerde değil de şu çadırlarda yaşadılar. Konu şu: Müteahhitle bir anlaşma yapılmış, müteahhide kalan daireler var, mal sahibine kalan daireler var ama gelin görün ki, başlayan bir inşaat yok. Burası kazılmış, kenarlara kazıklar çakılmış ama inşaat namına bir şey yok. Diğer bazı adalarda benzer durumda olan inşaatları var. Bitmiş gibi gözüken ama üzerinde milyonlarca liralık ipotekler yüzünden sahiplerine teslim edilemeyen daireler var. Ve şu an ortada hukuken bir şirket olmasına rağmen, bu şirketin sahipleri ortada yok. Bu vatandaşlarım, bu sahiplere ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Daha doğrusu ulaşamıyorlar. Kendi başlarına kalmış durumdalar. Bir yıllık kirayı almışlar ama bir yıldır kira alamıyorlar. Şirket ortada yok, şirket bunu yapabilecek durumda değil. Bakanlığın yaklaşımı, devletin yaklaşımı; \'bu özel bir hukuk sözleşmesidir, müteahhitle sizin aranızda yapılmış olan sözleşmeye devlet karışamaz\' şeklinde bir anlayışa sahip. Çünkü yasalar bu şekilde. Doğru. Yasalar bu şekilde çıkmış. Demek yasalar eksik. Bu yasalarla müteahhitle görüşmek suretiyle bir çözüm bulunması mümkün değil. TBMM toplanır toplanmaz ilk yapmamız gereken değişiklik kentsel dönüşüm yasasını 6306 sayılı kanunda idareye bakanlığa çeşitli yetkileri vermek suretiyle bu sözleşmelerin iptalini sağlamak ve buraları yeni kişilerle yeni müteahhitlerle sözleşme imzalayarak yapabilir duruma gelmektir. Müteahhit çok güzel İngilizce isimler koymuş; Brooklyn Projesi, Life Projesi, City Projesi. Yani burayı adeta Manhattan yapmak üzere yola çıkmış ama sonuçta İngilizce ifadeyle vatandaşlarımız Homeless olmuştur. Manhattan yerine çadırkent olmuştur.\" diye konuştu.

\"BU İŞLERİN SİGORTA EDİLMESİ GEREKİYOR\"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, “Bu 4 yıllık süreç içeresinde bakanla görüştük, ilçe belediyesinin bu sürece dahil olması gerektiğini söyledik. Bize dediler ki; 9 kişi başladık, 9 kişi devam ediyoruz. Bu tür dönüşümlerin kesinlikle kamu eliyle olması gerekiyor. Kamu direk vatandaşla sözleşme yapması lazım. Bu işlerin sigorta edilmesi gerekiyor. Yarım kaldığı taktirde birileri tarafından karşılanması gerekiyor.\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların Hamzaçebi ile konuşması

-Mağdurlarla röp

-Hamzaçebi röp

-Aykurt Nuhoğlu röp

-Kurulan çadırlar

-Asılan Pankartlar

-Genel ve detay