"Özel yurttaki temizlik görevlisi, 7 erkek öğrenciye tecavüz etti" iddiası

İzmir Dikili’deki özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan Ö.F. adlı kişinin, 7 öğrenciye tecavüz ettiği iddia edildi. Olayla ilgili Ö.F. gözaltına alındı.

Aileler şikayetçi oldu

Dikili'deki özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı.

Bugün gözaltınına alındı

Yurtta kalan 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen görevli Ö.F. bugün gözaltına alındı.

İnceleme başlatıldı

Dikili Cumhuriyet Savcılığı'nın adli soruşturmasının ardından, olayla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Yurt soruşturma kapsamında kapatıldı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.F. hakkındaki soruşturma ve işlemlerin sürdüğü belirtildi. (DHA)