-ÖZEL YURTLARDA TATİL VE JAKUZİ PROMOSYONLARI ADANA (A.A) - 31.08.2010 - Üniversite kayıtlarının başlaması ile öğrencilerin tercihi olmak isteyen özel yurtlar, tatilden jakuzili odalara, İngilizce veya bilgisayar kurslarına kadar sundukları imkan ve promosyonlarla rekabette ön plana çıkmaya çalışıyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, hayallerindeki bir üniversitede eğitim görmek için yıl boyunca zorlu hazırlık süreçlerinin ardından Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) başarılı olan öğrencilerde kayıt telaşı başladı. Kazandıkları yükseköğretim programlarına 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptıracak adaylar, bir yandan da nerede kalacakları sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Öğrencilerin tercihinde ön plana çıkmak isteyen özel yurtlar da sundukları imkan ve promosyonlarla adeta birbirleriyle yarışıyor. Rekabette ön plana çıkmak isteyen Adana'daki özel bir yurt ise kura ile seçeceği bir öğrenciye yurtiçi veya KKTC'de bir hafta tatil yapma şansı sunuyor. Tatilin yanı sıra yine kura ile İngilizce veya bilgisayar kursu görme imkanı veren yurdun sunduğu promosyonlar içinde, bir yıl boyunca ücretsiz konaklama ve her ay farklı bir öğrenciye yurtta bir ay ücretsiz kalma seçenekleri de bulunuyor. Promosyonların yanı sıra yurtlar, sundukları birbirinden değişik imkanlarla da fark yaratmaya çalışıyor. Yurtlar tanıtımlarında en çok kentlerdeki üniversitelere ulaşım kolaylıklarına, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama imkanına ve yurdun ''5 yıldızlı otelleri aratmayan'' konforuna yer veriyor. Bazı yurtların sundukları imkanlar ise fitness salonundan, saunaya veya jakuzili odaya kadar çeşitlilik gösteriyor. Özel yurtların çoğunluğunda ise kablosuz internet hizmeti de yer alırken, yurt binası içindeki kazalara karşı da öğrenciler sigortalanıyor. -FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR- Özel yurtların fiyatları da sunulan imkanlarla doğru orantılı olarak farklılıklar gösterirken, fiyatların belirlenmesinde üniversite yerleşkelerine uzaklığı, odaların özellikleri ve odada kalan kişi sayısı etkili oluyor. Adana'da tek kişilik bir odada kalmak isteyen öğrenci yıllık ortalama 9 bin 300 lira ödemesi gerekirken, 2,3 veya 4 kişilik odaların fiyatı ise yıllık ortalama 5 bin 300 ile 7 bin 300 lira arasında değişiyor.