Özel yurtlar cep yakıyor

Devlet ve üniversite yurtlarında barınma hakkı kazanamayan üniversite öğrencileri çözüm olarak özel öğrenci yurtlarına yöneliyor. Bununla birlikte, özel yurt ücretleri verilen hizmetlere bağlı olarak ciddi rakamlara ulaşıyor.



Birçok özel yurt, üniversitelerin bulunduğu semtlerde hizmet veriyor. Bu yurtların ücretlerine bakıldığında, en düşük ücret devlet yurtlarının standart odaları için alınıyor. Öğrencilerine "geniş ve lüks olanaklar" sunan bazı özel üniversitelerin yurtlarının ücretleri, odaların özelliklerine göre

farklılık gösteriyor. Özel üniversitelerdeki tek kişilik veya süit odaların yıllık fiyatları (bir yılda eğitim-öğretim sürecince ödenecek fiyat) şehirdeki ortalama daire fiyatlarının da üzerine çıkıyor.



Özel yurtların fiyatları ise konumlarına, üniversiteye uzaklıklarına göre değişiyor. Özel yurtların ücretleri de odalarının özelliklerine göre belirleniyor. Bazı özel yurtlar "tam pansiyon" hizmet vererek ve üniversiteye servis sağlayarak bunu da ücrete dahil ediyor. Ankara'da üniversitelerin yakınlarındaki bazı özel yurtların tek kişilik odaları aylık 1200 YTL'ye kadar çıkarken, 2, 3 ve 4'er kişilik odaların fiyatları aylık 500-700 YTL arasında değişiyor.





