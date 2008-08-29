T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Özel yurtlar cep yakıyor

Üniversitelerin açılış tarihi olan Eylül ayı yaklaşırken, özel yurtlar ücretleriyle dikkat çekiyor. Bazı özel yurtların aylık ücretleri, aylık ev kiralarıyl

29 Ağustos 2008 03:00

Devlet ve üniversite yurtlarında barınma hakkı kazanamayan üniversite öğrencileri çözüm olarak özel öğrenci yurtlarına yöneliyor. Bununla birlikte, özel yurt ücretleri verilen hizmetlere bağlı olarak ciddi rakamlara ulaşıyor.

Birçok özel yurt, üniversitelerin bulunduğu semtlerde hizmet veriyor. Bu yurtların ücretlerine bakıldığında, en düşük ücret devlet yurtlarının standart odaları için alınıyor. Öğrencilerine "geniş ve lüks olanaklar" sunan bazı özel üniversitelerin yurtlarının ücretleri, odaların özelliklerine göre
farklılık gösteriyor. Özel üniversitelerdeki tek kişilik veya süit odaların yıllık fiyatları (bir yılda eğitim-öğretim sürecince ödenecek fiyat) şehirdeki ortalama daire fiyatlarının da üzerine çıkıyor.

Özel yurtların fiyatları ise konumlarına, üniversiteye uzaklıklarına göre değişiyor. Özel yurtların ücretleri de odalarının özelliklerine göre belirleniyor. Bazı özel yurtlar "tam pansiyon" hizmet vererek ve üniversiteye servis sağlayarak bunu da ücrete dahil ediyor. Ankara'da üniversitelerin yakınlarındaki bazı özel yurtların tek kişilik odaları aylık 1200 YTL'ye kadar çıkarken, 2, 3 ve 4'er kişilik odaların fiyatları aylık 500-700 YTL arasında değişiyor.


ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24