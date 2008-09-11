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Politika

Özel yurt ve kurslara belediye yardımı yok

Danıştay, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 'Ankara’da gönüllü kuruluşlarca açılmış, kar amacı gütmeyen öğrenci yurtları ile Diyanet'e ba

11 Eylül 2008 03:00

Danıştay, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, “Ankara’da gönüllü kuruluşlarca açılmış, kar amacı gütmeyen öğrenci yurtları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kurslarına destek olmak üzere kış mevsiminde yakacak ve giyim yardımı” yapılmasına olanak sağlayan kararının yürütmesini durdurdu.
 
Emsal niteliği taşıyan kararda, belediyelerin bu yardımı yoksul, muhtaç ve kimsesizlere yapabileceği, Kuran kursları ve özel öğrenci yurtlarının bu kapsamda olmadığı vurgulandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Ekim 2006’da aldığı kararın Büyükşehir Belediye Kanunu’na aykırı olduğunu öne süren 4 kişi, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddesinde, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımların büyükşehir belediyesinin giderleri arasında sayıldığını, dava konusu işlemde, kamu yararı hizmet gerekleri ile sosyal devlet ilkesine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddetti.

Yasal gider sayılmaz
Kararda, Diyanet’in Kuran Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre, söz konusu kurs ve yurtların hayırseverler ve velilerden makbuz karşılığı bağış toplayabileceği, başkaca bir yardım alamayacağı kaydedildi. Kararda, bu bağış için velilerin zorunlu tutulamayacağı da anımsatıldı.
Kararda, belediyenin kurs ve yurtlara yapacağı yardım için almış olduğu kararda kamu yararı bulunmadığı vurgulandı. Bu yardımın, belediyenin yasal giderleri arasında gösterilemeyeceği kaydedildi. Belediyenin, yardımın ‘ ihtiyaca göre’ yapıldığı yönündeki ifadesinin de işlemin ‘sebep’ yönünden sakatlığını ortaya koyduğu ifade edildi.

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