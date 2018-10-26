(ÖZEL) YOL KENARINDA ASILI KALAN VİDANJÖRÜN DÜŞMESİNİ KEPÇE İLE ÖNLEDİLER 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de yokuş aşağı inerken freni boşalan İSKİ\'ye ait kanal temizleme aracı asılı kaldı. O sırada sokakta yürüyen bir kişinin bacağı aracın altında kalarak kırıldı. Çevrede çalışma yapan bir kepçeye zincirle bağlanarak olduğu yere sabitlenen araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çoban Sokak\'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çalışma yapmak için sokağa giren vidanjör, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. O sırada sokakta yürüyen bir kişiye çarpan kamyon, kaldırıma çıktıktan sonra ağaç dallarına çarpıp durabildi. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacağı kamyonun altında kalan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralının bacağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vidanjör sürücüsü ise kendi imkânları ile araçtan çıktı. Kamyon, bölgede çalışma yapan bir kepçeye zincirle bağlanarak düşmesi engellendi. Mahalle sakini Metin Ergün, \"Aşağıda bir arıza vardı, buradan gelmek durumunda kaldı. Sanırım freni boşaldı. Freni boşaldığı esnada bir yaya varmış, yayaya çarpmış. Hafif bir yaralanma var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Asılı kalan kamyondan detay görüntü

-Kepçeden detay görüntü

-Belediye işçilerinden detay görüntü

-Kamyon sürücüsünden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Metin Ergün ile röportaj

-Kaldırımdan ve ağaç dallarından detay görüntü

-Uçurumdan detay görüntü



